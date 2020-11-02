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Xiaomi выпустила флагманский робот-пылесос 

Ferra.ru 59 минут назад
Xiaomi выпустила флагманский робот-пылесос
Фото: Xiaomi
Китайская компания Xiaomi выпустила флагманский робот-пылесос Mijia 1T. Его оснастили времяпролётной камерой, двумя гироскопами, а также энергоемким аккумулятором.
Примечательно, что новинку оснастили времяпролётной камерой, что обеспечивает точную и быструю оценку дальности препятствий и их объезд. Также компания усовершенствовала выстраивание маршрута. Так, по словам представителем компании, робот-пылесос обеспечивает пятикратный рост точности построения карты помещения. Давление всасывания, в свою очередь, достигает 3000 Па.
Mijia 1T получил двигатель с несколькими уровнями мощности, пылсборник объемом 550 мл, а также отсек для воды объемом 250 мл. Что касается емкости аккумулятора, она составляет 5200 мАч, благодаря чему пылесос может автономно функционировать порядка 180 минут. Помимо прочего новинку оборудовали двумя гироскопами, сенсором края ступеней и прочими датчиками для лучшего обнаружения и позиционирования. Сейчас на новинку можно оформить предзаказ за 300 долларов.
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