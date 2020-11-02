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В Африке обнаружили древнего родственника медоеда 

Индикатор 1 час назад
Обнаружен древний родственник медоеда
Фото: globallookpress.com
Международная группа исследователей обнаружила на западном побережье Южной Африки предка современного медоеда, млекопитающего из семейства куньих. Этот вид жил 5,2 млн лет назад одновременно с крупными хищниками. Открытие помогает лучше понять адаптацию животных к изменениям среды и эволюцию африканских хищников. Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.
Исследователи из Кейптаунского университетов и Университета Сарагосы обнаружили останки предков современного медоеда, живших 5,2 млн лет назад на западном побережье Южной Африки, одновременно с крупными хищниками, такими, как росомахи, медведи, саблезубые кошки и гиены. Кроме того в этой местности были обнаружены окаменелости шакалов, мангустов, жирафов, слонов и носорогов, множества птиц и рыб.
Медоед или лысый барсук (Mellivora capensis) — животное из семейства куньих, обитающее на Африканском континенте к югу от Сахары и в Восточной Азии. Несмотря на относительно небольшой размер и вес от 9 до 14 кг, медоеды — одни из самых агрессивных животных в мире, у них есть острые зубы и длинные когти, они всеядны и кроме мяса питаются ягодами, корнями и луковицами. Ископаемые медоед Mellivora benfieldi был описан более 40 лет назад на основе нескольких фрагментов челюсти.

«Новые окаменелости медоеда дают нам уникальное представление о его образе жизни и отношениях с другими животными. Полученные нами данные демонстрируют, что этот южноафриканский вид отличается от позднемиоценовых форм из Центральной Африки (Howellictis) и Восточной Африки (Erokomellivora), а также от современного медоеда», — рассказывает руководитель исследования Альберто Валенсиано.

Статья посвящена эволюции куньих из этой группы. Хотя медоед единственный сохранившийся представитель подсемества, в прошлом оно было гораздо многочисленнее и разнообразнее. Вероятно, существовало две группы: Mellivorini, к которой относится современный медоед и новый ископаемый вид, и Eomellivorini, которым были характерны огромные размеры.
Новый вид жил во время резко меняющегося климата, что дает возможность наблюдать адаптацию животных к изменениям среды, а также лучше понять эволюцию хищников южной Африки.
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Наука и техника , ЮАР
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