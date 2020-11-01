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Цены на память для компьютеров упали 

Ferra.ru 1 час назад
Цены на память для компьютеров упали
Фото: Ferra.ru
В октябре цены на память DRAM и NAND упали. Аналитики говорят, что на ситуацию на рынке повлияли американские санкции против Huawei, из-за которых китайская компания была вынуждена массово закупать компоненты.
Согласно данным DRAM Exchange на 30 октября, спотовая цена 8-гигабитных чипов DDR4 снизилась в октябре на 8,9% по сравнению с сентябрём. Для флеш-памяти NAND снижение составило 3,4%.
Аналитики утверждают, что избыток памяти DRAM будет наблюдаться до конца года. Такая ситуация сложилась на рынке в том числе из-за санкций против Huawei. Дело в том, что в третьем квартале 2020 года китайская компания делала большие закупки, чтобы обеспечить себе запасы до того, как запреты вступят в силу. Это задержало сроки снижения цен. Сейчас же такого оттока товара нет. Кроме того, ожидается, что в четвёртом квартале года спрос на память упадёт естественным образом.
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