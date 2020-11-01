Глобальное потепление: В Арктике найдена новая угроза

Арктика накопила огромное количество газов в замороженном виде, в том числе метан. Арктические гидранты при их дестабилизации могут резко изменить климат на планете.

Тревожный процесс оттаивания метана зафиксировали в море Лаптевых на научно-исследовательском судне «Академик Келдыш». Сейчас газ практически весь растворяется в воде, но всё же уровень метана на поверхности уже превышает ожидаемый почти в 8 раз.

Залежи метана в море Лаптевых находятся на глубине 350 метров.

Метан может повлиять на глобальное потепление и заметно его ускорить, так как «теплее» углекислого газа в 80 раз.

Шведский учёный Эрьян Густафссон сказал о высвобождении метана в Арктике: