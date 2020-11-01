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«Просыпающийся» в Арктике метан может ускорить глобальное потепление 

runews24.ru 16 минут назад
Глобальное потепление: В Арктике найдена новая угроза
Фото: ТАСС
Арктика накопила огромное количество газов в замороженном виде, в том числе метан. Арктические гидранты при их дестабилизации могут резко изменить климат на планете.
Тревожный процесс оттаивания метана зафиксировали в море Лаптевых на научно-исследовательском судне «Академик Келдыш». Сейчас газ практически весь растворяется в воде, но всё же уровень метана на поверхности уже превышает ожидаемый почти в 8 раз.
Залежи метана в море Лаптевых находятся на глубине 350 метров.
Метан может повлиять на глобальное потепление и заметно его ускорить, так как «теплее» углекислого газа в 80 раз.
Шведский учёный Эрьян Густафссон сказал о высвобождении метана в Арктике:

«Вряд ли это повлияет на глобальное потепление мгновенно, но суть в том, что этот процесс уже запущен. Восточно-Сибирская гидратная система была нарушена, и процесс будет продолжаться.»

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Наука и техника , Экология
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