В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19

Около одного процента населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или даже вообще не отвечать. Не потому, что вакцины плохие или нарушена техника иммунизации, это особенности конкретного человека, конкретного организма, рассказал врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.