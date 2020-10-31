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Беспилотники будут искать смертельно опасных медуз 

Ferra.ru 46 минут назад
Беспилотники будут искать смертельно опасных медуз
Фото: Ferra.ru
У берегов северной Австралии и в Индонезии водятся смертельно опасные медузы под названием «Морская оса» (Chironex fleckeri). Их яд может убить человека всего за три минуты. Теперь таких медуз будет искать специальный беспилотник.
Учёные отметили, что медузы питают любовь к спокойным прибрежным водам, что делает вероятным их столкновение с пловцами. Поэтому беспилотник-разведчик мог бы сделать пляжи безопаснее.
Учёные уже проверили точность дронов на медузах неподалёку от полуострова Кейп-Йорк. Исследователи установили 70-метровую сеть, затем с помощью дрона записали видео, а потом вынули сеть и подсчитали медуз в ней. Как оказалось, точность обнаружения была высока. Учёные также определили влияние погоды, например облачности и ветра, на успешность выполнения дронами задачи.
Исследователи собираются провести ещё ряд экспериментов для проверок.
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Наука и техника , Австралия , Индонезия
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