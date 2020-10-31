Беспилотники будут искать смертельно опасных медуз 

У берегов северной Австралии и в Индонезии водятся смертельно опасные медузы под названием «Морская оса» (Chironex fleckeri). Их яд может убить человека всего за три минуты. Теперь таких медуз будет искать специальный беспилотник.

Учёные отметили , что медузы питают любовь к спокойным прибрежным водам, что делает вероятным их столкновение с пловцами. Поэтому беспилотник-разведчик мог бы сделать пляжи безопаснее.

Учёные уже проверили точность дронов на медузах неподалёку от полуострова Кейп-Йорк. Исследователи установили 70-метровую сеть, затем с помощью дрона записали видео, а потом вынули сеть и подсчитали медуз в ней. Как оказалось, точность обнаружения была высока. Учёные также определили влияние погоды, например облачности и ветра, на успешность выполнения дронами задачи.

Исследователи собираются провести ещё ряд экспериментов для проверок.