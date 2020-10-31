Жители Дальнего Востока сняли на видео НЛО 

Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. На Дальнем Востоке жители сняли на видео НЛО. Небесные объекты большого размера двигались в северном направлении. Люди видели их в Хабаровске

«Трудно по любительским видеороликам дать оценку по какой траектории двигалось небесное тело. Я уже отправил запросы профессионалам, которые занимаются отслеживанием метеорных потоков в ближнем космосе» — рассказал астроном-любитель Владимир Моисеев, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня».

По мнению Моисеева, это мог быть крупный болид или Тауриды — метеорные потоки.

Однако в Институте астрономии РАН придерживаются иной версии.

Представитель института Олег Малков в эфире станции «Говорит Москва» сказал, что объекты не могут быть Тауридами, потому что летят параллельно друг другу. Он также заявил, что полёт болида всегда сопровождается ярким светом и громким шумом. Это довольно редкое явление.

«Да ещё чтобы их было несколько и чтобы они летели бесшумно, это предположение мне кажется неверным», — сказал Малков.

По его мнению астронома, дальневосточники сняли на видео объект, созданный человеком. Например, космический мусор, фрагмент ракеты-носителя или вышедший из строя искусственный спутник Земли.