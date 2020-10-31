Сколько времени заразен больной COVID-19?

"Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода — не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", — пояснил медик в беседе с "НСН".