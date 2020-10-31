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В SpaceX заявили, что колония на Марсе не будет подчиняться земным законам 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Колония на Марсе не будет подчиняться земным законам
Фото: pixabay.com
Общество на Красной планете будет организовываться по принципам самоуправления.
Колония на Марсе, которую планирует организовать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, не будет организовываться в соответствии с какими-либо законами «земных правительств». Вместо этого она будет придерживаться собственных принципов самоуправления.
Сами эти принципы будут устанавливаться тщательно и добросовестно уже в процессе «марсианского урегулирования».

«Стороны признают Марс свободной планетой», — цитирует отчет SpaceX издание Independent.

Ранее в компании SpaceX изменили условия запланированного испытательного полета прототипа космического корабля Starship, разработанного для будущих полетов на Красную планету.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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