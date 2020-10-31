Колония на Марсе не будет подчиняться земным законам

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Общество на Красной планете будет организовываться по принципам самоуправления.

Колония на Марсе, которую планирует организовать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск , не будет организовываться в соответствии с какими-либо законами «земных правительств». Вместо этого она будет придерживаться собственных принципов самоуправления.

Сами эти принципы будут устанавливаться тщательно и добросовестно уже в процессе «марсианского урегулирования».

«Стороны признают Марс свободной планетой», — цитирует отчет SpaceX издание Independent.