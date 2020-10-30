В космосе найдена Земля-бродяга

В нашей галактике найдена землеподобная планета, летающая вдали от всех звезд. Ученые предполагают, что подобные планеты-бродяги могут составлять большинство объектов в галактике.

Наша галактика Млечный путь — дом для сотен миллиардов звезд, и, скорее всего — еще большего числа планет. Большинство из четырех тысяч экзопланет, открытых к настоящему времени, привязаны к своим звездам, наподобие планет Солнечной системы.

Однако, как стали выяснять ученые порядка десяти лет назад, не все планеты во Вселенной привязаны к своим звездам, есть среди них и планеты-бродяги.

Они носятся по собственным орбитам в межзвездном пространстве, а потому пребывают в постоянной темноте и холоде, и для них не применимы такие понятия, как день, ночь или год.

По оценкам ученых, в одном только Млечном пути таких планет-странников должны быть миллиарды, несмотря на то, что кандидатов в этот необычный класс объектов пока найдено немного.