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Ученые выявили новый симптом коронавируса

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией Дерматологии обнаружили, что перенесшие коронавирус могут испытывать проблемы с кожными покровами. Об этом пишет Telegraph.
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, специалисты рассмотрели свыше 1000 случаев заболевания, которые имели кожные проявления. У трети из них эти симптомы наблюдались на протяжении около двух недель. У нескольких пациентов они имели более длительный характер: от 60 до 130 дней.
Кроме того, данные о зараженных с такими симптомами ученые обнаружили в Международном COVID-19 дерматологическом регистре. Примерно у половины пациентов фиксировалось воспаление стоп.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 581 693 заболевших коронавирусом. При этом 27 301 человек с COVID-19 скончался, 1 186 041 выздоровел.
Наука и техника,Daily Telegraph,
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