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Назван основной источник распространения коронавируса 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Коронавирус легче всего размножается во рту. Слюнные железы, язык и миндалины — наиболее "благоприятные" места для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения. К такому выводу пришла группа американских ученых. Результаты препринта статьи публикует портал medRxiv.org.

"При кашле или разговоре возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому. Авторы исследования указывают на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса. Потеря вкуса и продолжительная сухость во рту — признаки наличия инфекции в организме", — приводит подробности РИА Новости.

Это одна из первых работ, направленная на изучение размножения коронавируса исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Добавим, что статья должна еще пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.
В России проведено уже почти 60 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. Как ранее пояснили специалисты Роспотребнадзора, частота проверок организма напрямую зависит от количества контактов с потенциальными носителями болезни. Если таковых много, то и тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю.
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Наука и техника , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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