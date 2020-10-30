"При кашле или разговоре возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому. Авторы исследования указывают на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса. Потеря вкуса и продолжительная сухость во рту — признаки наличия инфекции в организме", — приводит подробности РИА Новости.