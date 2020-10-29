Финвалы оказались способны к сложному пению

Американские ученые выяснили, что песни финвалов гораздо сложнее, чем раньше предполагали исследователи. Эти находящиеся под угрозой вымирания животные могут воспроизводить несколько различных звуковых паттернов, а кроме того заимствовать песни у других групп финвалов во время миграций. Результаты опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science работы дают новый взгляд на перемещения популяций китов и могут способствовать созданию эффективных стратегий по их сохранению.

Фото: M. Verdoes/AGAMI/blickwinkel/picture alliance M. Verdoes/AGAMI/blickwinkel/picture alliance

Финвал или обыкновенный полосатик — второе по величине животное планеты, которое на данные момент находится под угрозой исчезновения. Американские исследователи занимаются изучением песен этих китов, это позволяет по-новому взглянуть на то, как популяции финвалов перемещаются в океане и изменяются с течением времени.

«Популяция финвалов в северной части Тихого океана изучена очень плохо, поэтому исследование их песен может помочь нам гораздо лучше понять динамику популяций в этом регионе», — рассказывает один из авторов исследования Тайлер Хелбл. — Самцы финвалов в Тихом океане поют всего две очень низкие ноты, из которых строится вся их песня. Ранее ученые полагали, что каждый финвал всю жизнь поет одно и то же сочетание нот, которое распространено в пределах его группы. Наши исследования показывают, что песня финвалов намного сложнее».

Используя гидрофоны, ученые за шест лет записала песни 115 китов около острова Кауаи (Гавайи). Звук записывался сразу на несколько подводных микрофонов, что позволяло определять положение животного в пространстве. Таким образом ученые выяснили, что разные песни воспроизводило одно и то же животное. Исследователи выделили пять основных паттернов песен. Некоторые из них были уникальны для этой области, а другие напоминали звуки, записанные несколько лет назад у северо-западного побережья США.