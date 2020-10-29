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Россияне смогут наблюдать «голубую Луну» 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Россияне смогут наблюдать «голубую Луну»
Фото: ТАСС
«Голубая Луна», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния, появится на небе 31 октября, редкое явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Примгидромет.
Луна взойдет над горизонтом в 0.49 (17.49 мск) по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября.
Редкое явление обычно происходит раз в два-три года.
Вопреки названию, в этот день Луна не будет светиться голубым цветом. Такое название явление получило благодаря английской поговорке «Once in a Blue Moon» — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда.
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Наука и техника , РИА Новости
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