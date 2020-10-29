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Электростанция нового поколения попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В городском округе Домодедово в Московской области готова к открытию электростанция нового поколения. Станция уже полностью готова к осенне-зимнему сезону. На подстанции установлено новое современное оборудование, управлять которым можно дистанционно. О любых неполадках и сбоях в работе работники станции смогут сообщить специалистам с помощью планшета.
Главный специалист Подольской группы подстанций компании "Россети Московский регион" Игорь Пецкович рассказал о преимуществах нового оборудования и провел небольшую экскурсию по подстанции. Раньше для решения проблем необходимо было заниматься бумажной волокитой. Теперь все решается онлайн практически мгновенно и дистанционно.
Наука и техника , Видео
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