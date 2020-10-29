Электростанция нового поколения попала на видео 

В городском округе Домодедово Московской области готова к открытию электростанция нового поколения. Станция уже полностью готова к осенне-зимнему сезону. На подстанции установлено новое современное оборудование, управлять которым можно дистанционно. О любых неполадках и сбоях в работе работники станции смогут сообщить специалистам с помощью планшета.

Главный специалист Подольской группы подстанций компании "Россети Московский регион" Игорь Пецкович рассказал о преимуществах нового оборудования и провел небольшую экскурсию по подстанции. Раньше для решения проблем необходимо было заниматься бумажной волокитой. Теперь все решается онлайн практически мгновенно и дистанционно.