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Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
Разгонный блок "Фрегат-СБ" — это универсальный разгонный блок (РБ), который используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжёлого классов «Союз-ФГ», «Союз-2», «Союз-2-3», «Зенит-3SLБФ», «Ангара-А3». Разработан и производится в НПО имени Лавочкина. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» использовалась для запуска в 2003 году межпланетной станции «Марс-экспресс», а в 2005 году — похожей станции «Венера-экспресс». Большая часть запусков РН «Союз-2» осуществлялась с использованием РБ «Фрегат». 19 декабря 2013 года разгонный блок «Фрегат-МТ» вывел на орбиту европейский телескоп Gaia. Всего с помощью "Фрегата" было совершено 88 полетов. 2 из них — аварийные.
Наука и техника , Видео , НПО им. С.А. Лавочкина
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