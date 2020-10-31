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Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты «Ангара» с Плесецка 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названа дата старта второй тяжелой ракеты «Ангара»
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
В июне другой источник агентства в отрасли рассказал, что пуск предварительно намечен на 3 ноября. В августе генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что старт планируется в ноябре.

"Пуск "Ангары-А5" намечается на 28 ноября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно за 10 дней до пуска ракету в первый раз вывезут на стартовый комплекс Плесецка для тестовой заправки.

"После этого топливо с ракеты сольют и ее транспортируют для заправки разгонного блока "Бриз-М". Затем она будет снова вывезена на стартовый комплекс для подготовки к пуску", — добавил источник.

Другой источник подтвердил дату пуска.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , Архангельская Область , Плесецк , Гвиана
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