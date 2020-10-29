В России научились определять коронавирус по звуку кашля

Нейросеть обучили распознавать коронавирус, опираясь на базу из нескольких тысяч записей кашля как людей, болеющих коронавирусом, так и пациентов с другими патологиями органов дыхания. Терминал, с помощью которого проводится проверка, похож на обычный смартфон. Кроме того, для диагностики можно использовать и мобильное приложение, пишут «Известия».