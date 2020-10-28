Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

TikTok ограничит публикации с преждевременными заявлениями о победителе выборов в США 

ТАСС 1 час назад
TikTok ограничит публикации по выборам в США
Фото: Reuters
Руководство социальной сети TikTok вводит дополнительные меры для борьбы с распространением ложной информации и проявлениями ненависти в преддверии всеобщих выборов в США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского подразделения TikTok.

"Усилив бдительность в свете приближения дня голосования, мы будем сотрудничать с экспертами, чтобы снизить поисковую видимость контента с досрочными заявлениями о победе на выборах, сделанными до того, как результаты подтвердит агентство Associated Press", — говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, распространение подобной неподтвержденной информации будет ограничено.

Руководство соцсети также намерено специально помечать досрочные заявления о победе, недостоверные высказывания о голосовании и попытки призвать пользователей игнорировать выборы под предлогом защиты от коронавируса. Согласно заявлению, Tiktok уже удаляет контент, связанный с запугиванием избирателей и призывами к насилию.
В конце сентября американское подразделение TikTok разработало приложение, предназначенное для противодействия дезинформации в преддверии выборов в США. По словам TikTok, приложение содержит полезную информацию на английском, испанском и десятках других языков. Речь идет о нюансах голосования лиц с физическими недостатками, военнослужащих и американцев, проживающих в странах и на территориях, расположенных за пределами США. Часть приложения посвящена мерам санитарно-эпидемиологической безопасности во время предвыборной кампании и выборов.
Ранее аналогичные меры ввело руководство компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.
Видео дня. Пограничники обнаружил нелегальный «спиртопровод» на границе с Молдавией
ТАСС: последние новости
Эксперт полагает, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале декабря Эксперт полагает, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале декабря Эксперт: первые вакцины от COVID-19 могут быть эффективны не для всех Эксперт: первые вакцины от COVID-19 могут быть эффективны не для всех Роскосмос проверил на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара" Роскосмос проверил на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара"
Комментарии
Наука и техника , Associated Press , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
Умер Успенский
Умер Успенский
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус
Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус
Видео
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
03:24
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
00:15
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
Происшествия
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
01:44
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
Происшествия
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
00:28
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
В мире Политика
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
02:30
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение