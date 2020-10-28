TikTok ограничит публикации по выборам в США

Руководство социальной сети TikTok вводит дополнительные меры для борьбы с распространением ложной информации и проявлениями ненависти в преддверии всеобщих выборов в США . Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского подразделения TikTok.

"Усилив бдительность в свете приближения дня голосования, мы будем сотрудничать с экспертами, чтобы снизить поисковую видимость контента с досрочными заявлениями о победе на выборах, сделанными до того, как результаты подтвердит агентство Associated Press", — говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, распространение подобной неподтвержденной информации будет ограничено.

Руководство соцсети также намерено специально помечать досрочные заявления о победе, недостоверные высказывания о голосовании и попытки призвать пользователей игнорировать выборы под предлогом защиты от коронавируса. Согласно заявлению, Tiktok уже удаляет контент, связанный с запугиванием избирателей и призывами к насилию.

В конце сентября американское подразделение TikTok разработало приложение, предназначенное для противодействия дезинформации в преддверии выборов в США. По словам TikTok, приложение содержит полезную информацию на английском, испанском и десятках других языков. Речь идет о нюансах голосования лиц с физическими недостатками, военнослужащих и американцев, проживающих в странах и на территориях, расположенных за пределами США. Часть приложения посвящена мерам санитарно-эпидемиологической безопасности во время предвыборной кампании и выборов.

Ранее аналогичные меры ввело руководство компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.