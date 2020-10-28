Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Астрономы заметили активность на далеком космическом объекте 

Российская Газета и ещё 1 28 октября 2020
Замечена активность на далеком космическом объекте
Фото: Northern Arizona University
Команда астрономов во главе с Колином Чендлером из Университета Северной Аризоны объявила о регистрации активности, исходящей от кентавра 2014 OG392 — планетарного объекта, обнаруженного в 2014 году.
Свои выводы ученые опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters, а краткий отчет об открытии размещен на сайте университета. Речь идет об объекте под названием 2014 OG392.
Он относится к типу кентавров — так называют группу астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Это переходная по своим свойствам группа между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера во внешней части Солнечной системы. Иногда их называют малыми планетами.
По некоторым своим характеристикам они напоминают кометы. Например, у них имеются хвосты и комы — облака из частиц пыли и газа. О существовании объекта 2014 OG392 впервые было объявлено в 2014 году. Но только сейчас удалось установить, что этот кентавр является активным.
Кстати, с 1927 года астрономами было обнаружено всего 18 активных кентавров. Многие из них до сих пор плохо изучены. Регистрация активности кентавров представляет собой крайне сложную процедуру. Она требует много времени, поскольку всплески активности происходят довольно редко.
В данном случае активность удалось зафиксировать путем анализа архивных изображений. Кроме того, по словам Колина Чендлера, команда провела собственные наблюдения при помощи камеры, предназначенной для поиска темной энергии. Она установлена в Межамериканской обсерватории в Серро-Тололо, Чили. Были задействованы и другие наземные телескопы.

"Мы обнаружили кому на расстоянии 400 тысяч км от 2014 OG392, — рассказал Чендлер. — Наш анализ процессов сублимации и динамического времени жизни предполагает, что углекислый газ или аммиак являются наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы вызывать активность этого и других активных кентавров".

По его словам, открытие удалось совершить благодаря новой технике анализа. А результатом стало то, что данный кентавр недавно был переклассифицирован. Теперь он классифицирован как комета и получил название "C / 2014 OG392 (PANSTARRS)".

"Я очень рад, что Центр малых планет присвоил комете новое обозначение, соответствующее активности, которую мы обнаружили на этом необычном объекте", — резюмирует Чендлер.

Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Российская Газета: последние новости
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России В Словакии турист нашел 700-летний клад серебряных монет В Словакии турист нашел 700-летний клад серебряных монет КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли
Комментарии
Наука и техника , Польша , Чили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановскую призвали повесить в Минске
Тихановскую призвали повесить в Минске
Прилепин назвал Тихановскую дурой
Прилепин назвал Тихановскую дурой
«Наша страна больше не является недосягаемой»
«Наша страна больше не является недосягаемой»
Летел 12 млн лет: подробности о сотрясшем США метеорите
Летел 12 млн лет: подробности о сотрясшем США метеорите
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение