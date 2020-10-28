Летел 12 млн лет: подробности о сотрясшем США метеорите

Крупный метеорит, упавший в США 2 года назад и спровоцировавший охоту за его обломками, оказался богат древней органикой. Ученые благодарны местным жителям, успевшим быстро найти фрагменты космического тела.

Наделавший переполоху в 2018 году в США метеорит преподнес ученым сюрприз благодаря масштабным поискам, позволившим довольно быстро обнаружить его обломки.

Крупный болид пролетел над средним западом США 16 января 2018 года, «Газета.Ru» рассказывала, как яркий огненный шар наблюдали в американских штатах Огайо, Мичиган, Онтарио и ряде районов Канады . По сообщению американской геологической службы в 20.09 местного времени во вторник сотни жителей Мичигана ощутили при падении болида громкий хлопок и сотрясение земли. Колебания земли были также зафиксированы, ближайший сейсмометр, расположенный в восьми километрах от Нью-Хейвена (Мичиган), детектировал толчки магнитудой 2, сообщили ученые.

По оценкам Детройтской погодной службы, влетевший в атмосферу болид представлял из себя камень размером более двух метров.

Используя имеющуюся информацию, некоторые жители Мичигана решили попытать счастья в поисках метеорита (метеоритами называют именно упавшие на землю обломки). Тогда-то и началась метеоритная лихорадка среди жителей, отправившихся искать обломки. Свой интерес был и у ученых — чем раньше находят метеорит, тем меньше он успевает подвергнуться разрушающему действию воды и атмосферы.

«Как только он касается воды, металл начинает ржаветь, а минералы вроде оливина изменяются, — говорит Филипп Хекк из Музея Чикаго, автор статьи в журнале Meteoritics & Planetary Science, впервые описавшей Мичиганский метеорит. — Вода также заносит загрязнения через многочисленные трещины, которыми обычно пронизаны метеориты и которые формируются, когда его выбивает из родительского астероида прошлым ударом».

С помощью погодного радара NASA охотники за метеоритами оценили скорость и траекторию метеорита, что позволило им вычислить примерное место падения. В следующие после падения двое суток один из собирателей, Роберт Ворд обнаружил 22-граммовый обломок метеорита на льду озера Строберри в окрестностях городка Гамбург (Мичиган). Вместе с приятелем он решил тут же отдать метеорит для изучения в Музей естественной истории им. Филда. Всего в изучении его состава принимали участие 24 различных института.

«Это исследование — прекрасный пример того, как гражданская наука делает весомый вклад в коллаборации с исследовательскими институтами, — считает Хекк. — Метеорит Гамбург — один из нескольких метеоритов, которые быстро достали из замерзшей поверхности и принесли в институт».

Еще несколько обломков метеорита были обнаружены в тот же день, и 13 — в последующие две недели, говорится в статье.

Получив метеорит в свое распоряжение, Хекк использовал все имеющиеся технические средства для его изучения — погодный радар, микроскопы, спектроскопы, различные типы масс-спектрографов, магнетометр и компьютерную томографию. Выяснилось, что упавший метеорит относится к хондритам группы H4 — довольно редких метеоритов.

Метеориты группы H4 отличаются тем, что в момент отщепления от родительского тела они нагреваются, что оставляет нетронутыми некоторые их компоненты, в том числе — так называемые хондры, затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества.

Быстрый поиск, не позволивший метеориту загрязниться земными веществами, принес свои плоды, и ученые нашли в его составе много интересных компонентов. В первую очередь — это органические вещества, которых в его составе нашлось свыше 2600. Среди них — углеводороды, а также соединения, содержащие серу и азот.

Это позволяет ученым рассуждать о том, каким образом подобные вещества оказались на ранней Земле миллиарды лет назад. «Эти компоненты образовались на родительском астероиде сразу после его формирования, когда он еще был горячий после аккреции и благодаря распаду радиоактивных элементов, присутствовавших в ранней Солнечной системе, — пояснил Хекк. — …Тот факт, что этот хондрит оказался богат органикой, поддерживает гипотезу, что метеориты играли важную роль в занесении органических веществ на раннюю Землю».

Анализ состава метеорита позволил ученым утверждать, что метеорит отделился от родительского тела порядка 12 млн лет назад — именно столько времени занял его путь к Земле, за время которого вещество подвергалось воздействию космических лучей. Сам же астероид образовался 4,5 млрд лет назад — всего на 20 млн позже формирования самой Солнечной системы.