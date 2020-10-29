Стало известно, в чем несовершенство вакцин от COVID-19

В мире ведется активная работа над созданием вакцин от коронавируса, например, в России выпустили уже две. Британские ученые считают, что препараты первого поколения от COVID-19 могут действовать не для всех.

Глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм заявила, что первые вакцины не предотвращают заражение, а, скорее, уменьшают симптомы. Об этом пишет научный журнал Lancet . Она добавила, что даже при этом условии они могут работать не для всех или не на длительный период.

Бингем призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм по поводу создания вакцин. Она отметила, что пока неизвестно, будет ли готов британский препарат от коронавируса.