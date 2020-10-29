Стало известно, в чем несовершенство вакцин от COVID-19

В мире ведется активная работа над созданием вакцин от коронавируса, например, в России выпустили уже две. Британские ученые считают, что препараты первого поколения от COVID-19 могут действовать не для всех.
Глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм заявила, что первые вакцины не предотвращают заражение, а, скорее, уменьшают симптомы. Об этом пишет научный журнал Lancet. Она добавила, что даже при этом условии они могут работать не для всех или не на длительный период.
Бингем призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм по поводу создания вакцин. Она отметила, что пока неизвестно, будет ли готов британский препарат от коронавируса.
Как ранее писал «Профиль», вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которых занимаются ученые со всего мира, создаются на пяти различных технологических платформах. При этом каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны.