Открыт легкий способ получить дешевое топливо 

Ученые Мельбурнского королевского технологического института в Австралии открыли легкий и простой способ переработки растительного масла, пищевых отходов и пластикового мусора в дешевое топливо. Для этого специалисты использовали новый тип сверхэффективного катализатора, помогающего производить низкоуглеродистый биодизель. Новый метод, называемый ортогональным тандемным катализом, описан в статье, опубликованной в журнале Nature Catalysis.

Команда специалистов изготовила высокопористую керамическую губку микронного размера, содержащую различные активные компоненты, в том числе сульфатированный диоксид циркония и наночастицами монооксида магния. Молекулы жиров сначала попадают в крупные поры (макропоры) диаметром 100-500 нанометров, внутренняя поверхность которых покрыта диоксидом циркония, и вступают в первую реакцию очистки, а затем проникают в более мелкие поры (мезопоры), где происходит вторая стадия катализа.

Схема ортогонального тандемного катализа предотвращает образование нежелательных побочных продуктов, поскольку активные центры катализатора пространственно разделены и действуют друг за другом. В противном случае реагент вступает в реакцию с активными сайтами в случайном порядке, а отдельные компоненты катализатора могут вмешиваться в реакцию, проводимую другими компонентами.