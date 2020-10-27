Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Художники оживили купидонов с полотен Рубенса 

Популярная механика 59 минут назад
Художники оживили купидонов с полотен Рубенса
Фото: Популярная механика
Необычная инсталляция появилась в международном аэропорту Брюсселя в Завентеме давно, но сейчас авторы рассказали о её создании.
"Оживив" в 2018 году героев картины Рубенса, арт-группа Skullmapping только в 2020 году показала полную версию своей работы.
Ещё в 2018 году в одном из терминалов международного аэропорта Брюссель в Бельгии появилась экспозиция полотен фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, которую силами арт-группы Skullmapping превратили в необычную мультимедийную инсталляцию. И только спустя пару лет авторы проекта представили официальный видеоролик со своей работой.
На стенах аэропорта развешаны написанный в 1623 году автопортрет художника, датированная тем же годом работа Рубенса и Франса Снейдерса "Возвращение Дианы с охоты", более ранний — 1609 года — "Автопортрет с Изабеллой Брант", а центральным объектом инсталляции стала картина "Праздник Венеры" (на фото), написанная в 1630 году, которую и оживили авторы Skullmapping, которые до проекта в аэропорту уже реализовали ряд необычных инсталляций на другую тематику.
Основанная клипмейкером Филипом Стерксом арт-группа с помощью видеомаппинга, используя 3D-видео и систему зеркал, "оживила" купидонов с "Праздника Венеры" и создала отдельную историю с участием этих вроде бы второстепенных персонажей картины, сделав их главными действующими лицами нового мультимедийного произведения. Вместе со Стерксом над проектом работал его партнёр по Skullmapping художник Антон Фербек.
Необычная инсталляция была создана по заказу проекта Toerisme Vlaanderen для продвижения туристической программы Flemish Masters, в которой гостей Бельгии приглашают посетить не только сам Брюссель, но и Фламандский регион Фландрию, известную на весь мир в том числе и своими легендарными живописцами.
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Популярная механика: последние новости
В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» Запатентована схема экстренного возвращения с Луны Запатентована схема экстренного возвращения с Луны Первый «рулонный» смартфон показали на видео Первый «рулонный» смартфон показали на видео
Комментарии
Наука и техника , Франс Снейдерс , Бельгия , Брюссель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Эрдоган потребовал вернуть Крым Турции
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Названа причина убийства депутата Петрова
Названа причина убийства депутата Петрова
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение