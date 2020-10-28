Ученый развеял надежды на коллективный иммунитет от COVID

"Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев", — сообщил Чепурнов.
"В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", — сказал он.
"Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться – ред.) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это скорее всего "убитая" вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы", — сказал Чепурнов.