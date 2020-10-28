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Российский вирусолог развеял надежды на коллективный иммунитет от COVID-19

Праймиещё 4
1 час назад
Дважды переболевший коронавирусом вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Чепурнов заявил, что рассчитывать на коллективный иммунитет человечеству, скорее всего, не приходится.
Ученый развеял надежды на коллективный иммунитет от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ученый рассказал РИА Новости, что впервые заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту "Шереметьево", а выздоровев, наблюдал скорость исчезновения антител, вел наблюдения за своим иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание COVID-19.
"Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев", — сообщил Чепурнов.
По его словам, через шесть месяцев с момента первого заболевания коронавирусом он заразился вновь и пришел к выводу, что длительность коронавирусного иммунитета после переболевания составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
"В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", — сказал он.
Ученый планирует описать свой эксперимент в научной публикации. Снова подвергать опасности свою жизнь он не намерен.
"Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не приходится. Вот это и есть самый главный момент В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться – ред.) в организме человека и длительное время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. Из того, что сегодня просматривается, это скорее всего "убитая" вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, а больше всего продвинулись в этом плане китайцы", — сказал Чепурнов.
Наука и техника,Александр Чепурнов,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,Новосибирск,
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