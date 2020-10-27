Microsoft сломала Internet Explorer 

Устаревший браузер Microsoft будет блокировать переход на некоторые сайты в интернете. Об этом сообщает издание ZDNet, специалисты которого изучили актуальную версию Internet Explorer.

С выпуском принудительного октябрьского обновления Windows, которое тестировалось с лета, в системные файлы программы был добавлен dll-файл. В нем содержался список IP-адресов веб-ресурсов, которые Internet Explorer не может отобразить пользователю. При заходе на один из таких сайтов браузер покажет пользователю заглушку с информацией о том, что сайт не оптимизирован для просмотра. Также Internet Explorer предложит открыть сайт в браузере Edge.

Журналисты заметили, что ломающий Internet Explorer список был составлен специалистами Microsoft, на момент написания заметки в него входило 1156 сайтов. В их число входят популярные ресурсы, такие как YouTube, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», GoDaddy и многие другие.

В материале уточняется, что принудительный переход на Edge предлагается лишь физическим пользователям Windows. В корпоративных версиях список запрещенных к посещению сайтов может быть настроен системными администраторами.