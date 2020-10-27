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Запатентована схема экстренного возвращения с Луны 

Популярная механика 1 час назад
Запатентована схема экстренного возвращения с Луны
Фото: Pixabay
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему аварийного возвращения с Луны на случай чрезвычайного происшествия в полёте.
Полёт на Луну — сложное и опасное мероприятие, которое требует крайне ответственной подготовки и подстраховки.
Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на схему полёта к южному полюсу Луны, благодаря которой космонавты благополучно вернутся на Землю даже в случае сбоя в работе двигателя корабля — если он по тем или иным причинам не затормозит на окололунной орбите. «Результатом является возможность возвращения космического корабля от Луны к Земле при невыполнении заданного тормозного импульса у Луны в случае перелёта космического корабля на окололунную орбиту с большим наклонением», — указано в патенте.
В документе под названием «Способ управления космическим кораблём при полёте к Луне» подчёркивается, что необходимость в орбите с большим наклонением (предлагается наклонение в 90 градусов) определяется интересом к освоению Южного полюса Луны, в кратерах которого расположены большие запасы льда. В настоящее время ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает пилотируемый космический корабль «Орёл» для полетов на Луну.
Сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется на 2030 год. При этом российские космонавты будут летать на Луну вчетвером и проводить на поверхности спутника Земли не менее двух недель. «Роскосмос» в технических требованиях к российскому лунному взлётно-посадочному комплексу сформулировал необходимую пассажировместимость для экипажа, а также требуемую автономность на Луне.
На спутник Земли российских космонавтов планируется доставлять новейшей российской ракетой-носителем сверхтяжёлого класса «Енисей». Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орёл» массой 20 тонн, лунного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. Ранее появилась информация, что для «Орла» предложено сделать шаттл «Корвет» для изучения поверхности Луны и доставки образцов грунта на МКС.
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Наука и техника , Роскосмос , РКК Энергия
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