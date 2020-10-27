Китай успешно вывел на орбиту группу спутников 

Пекин успешно вывел на орбиту очередную группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-30, передает сайт "Аргументы и факты".

Седьмая группа спутниковых аппаратов была выведена на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-2C. Запуск был осуществлён с космодрома Сичан (провинция Сычуань) в понедельник в 23:19 по местному времени (18:19 мск). Спутники успешно вышли на заданные орбиты, при этом их число не приводится.

Кроме того, по информации журналистов, аппараты будут применяться для исследований электромагнитного поля Земли и технических испытаний.