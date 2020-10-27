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Китай успешно вывел на орбиту группу спутников 

Газета.Ru 2 часа назад
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников
Фото: EPA
Пекин успешно вывел на орбиту очередную группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-30, передает сайт "Аргументы и факты".
Седьмая группа спутниковых аппаратов была выведена на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-2C. Запуск был осуществлён с космодрома Сичан (провинция Сычуань) в понедельник в 23:19 по местному времени (18:19 мск). Спутники успешно вышли на заданные орбиты, при этом их число не приводится.
Кроме того, по информации журналистов, аппараты будут применяться для исследований электромагнитного поля Земли и технических испытаний.
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Наука и техника , Китай , Пекин
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