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Yota восстановил работу после сбоя 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Yota восстановил работу после сбоя
Фото: ТАСС
Оператор Yota восстановил работу после произошедшего сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня после 18:00 по московскому времени некоторые клиенты могли испытывать трудности с голосовой связью. На данный момент все неполадки устранены", — сообщили в компании.

Ранее по данным сервиса Downdetector (отслеживающего популярные интернет-ресурсы) в работе оператора Yota наблюдались сбои в России. Большинство пользователей оператора (93%) отмечали проблемы с подключением к интернету. Еще 6% указывали на проблемы с доступом к сайту оператора.
Чаще других о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Самары и Нижнего Новгорода.
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Наука и техника , Yota , Башкортостан , Бразилия , Казань , Краснодар , Краснодарский Край , Мексика , Москва , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Новосибирск , Новосибирская Область , Пермский Край , Пермь , Перу , Республика Татарстан , Самара , Самарская Область , Санкт-Петербург , США , Уфа , Япония
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