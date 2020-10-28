Yota восстановил работу после сбоя 

Оператор Yota восстановил работу после произошедшего сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня после 18:00 по московскому времени некоторые клиенты могли испытывать трудности с голосовой связью. На данный момент все неполадки устранены", — сообщили в компании.
Ранее по данным сервиса Downdetector (отслеживающего популярные интернет-ресурсы) в работе оператора Yota наблюдались сбои в России. Большинство пользователей оператора (93%) отмечали проблемы с подключением к интернету. Еще 6% указывали на проблемы с доступом к сайту оператора.
Чаще других о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Самары и Нижнего Новгорода.