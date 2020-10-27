Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вирусологи назвали способ распознать бессимптомное течение коронавируса 

Lenta.ru 24 минуты назад
Как распознать бессимптомное течение COVID-19
Фото: ТАСС
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции можно распознать только с помощью теста на инфекцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

«По-другому ничего не поймешь. Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет», — отметил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

При этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что не стоит проверяться на коронавирус постоянно, боясь пропустить бессимптомное течение заболевания. Он назвал это «бессмыслицей». Специалист призвал здоровых людей без симптомов делать тест, только если он контактировал с «явно зараженными людьми».
Ранее Альтштейн сообщил, что бессимптомное течение коронавируса зависит не только от особенностей организма, но и от самого возбудителя. Вирусолог отметил, что пока сложно рассуждать о тех особенностях, которые помогают организму человека перенести COVID-19 бессимптомно.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Последние новости
В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста
Комментарии 7
Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Александр Чепурнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев «ошеломляет» число подлодок РФ в Атлантике
Британцев «ошеломляет» число подлодок РФ в Атлантике
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
Лавров обвинил ЕС в неспособности оценить ситуацию в мире
Лавров обвинил ЕС в неспособности оценить ситуацию в мире
Ученые хотят расширить охранную зону Шантарских островов
Ученые хотят расширить охранную зону Шантарских островов
Видео
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
В России введут химическую кастрацию
01:14
В России введут химическую кастрацию
Происшествия
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
На Луне нашли воду
00:50
На Луне нашли воду
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение