Как распознать бессимптомное течение COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции можно распознать только с помощью теста на инфекцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

«По-другому ничего не поймешь. Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет», — отметил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

При этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что не стоит проверяться на коронавирус постоянно, боясь пропустить бессимптомное течение заболевания. Он назвал это «бессмыслицей». Специалист призвал здоровых людей без симптомов делать тест, только если он контактировал с «явно зараженными людьми».