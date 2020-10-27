Раскрыта загадка древнеримского «промышленного комплекса»

Древний Рим был знаменит своими инженерами. Они умели находить простые решения сложных технических задач, строить прочные здания и создавать эффективные механизмы.

Международная команда археологов реконструировала один из примеров древнеримской изобретательности. Руины того, что можно считать первым промышленным комплексом в Европе, обнаружены вблизи современного французского города Арль . Его построили в конце первого века нашей эры, сообщает Real Clear Science

Водяные мельницы Барбегала представляли собой шестнадцать водяных колес, приводивших в движение мукомольные механизмы. За день они могли перемалывать около 25 тонн муки. Она шла на выпечку хлеба в соседний город Арелате и, как считают некоторые ученые, на изготовление галет для римских моряков.

Мельницы Барбегала проработали около 200 лет. С тех пор их механизмы полностью истлели, а чертежей не сохранилось. Однако археологи нашли способ воссоздать римскую водяную мельницу. Ученые воспользовались для этого карбонатными отложениями, которые оставила использовавшаяся в механизмах вода.

Оказалось, что для бесперебойной подачи воды на мельницы римские инженеры придумали специальный желоб в форме колена. Он позволял регулировать поток воды из небольших прудов выше по течению. «Коленный желоб мельниц Барбегала — уникальное свидетельство мастерства и передового технического уровня римской гидротехники», — рассказал профессор Университета Гутенберга в Майнце Киз Пашир.