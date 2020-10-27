Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россия научится управлять тысячами спутников 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Россия научится управлять тысячами спутников
Фото: SouthFront
Новое программное обеспечение облегчит и упростит работу с группировками космических аппаратов.
Оптимизировать процесс управления множеством спутников позволит новый российский софт. Уже идёт разработка программы, которая даст возможность управлять сотнями и тысячами аппаратов одновременно.
Российский Фонд перспективных исследований в сотрудничестве со специалистами Московского физико-технического института начал работу над программным обеспечением для проектирования и управления многоспутниковыми космическими системами. Разработка уже прошла первые тесты.

"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Бориса Сатовского.

Ожидается, что готовое программное обеспечение будет представлено в 2022 году. Разработка должна помочь в управлении сразу сотнями или тысячами космических аппаратов как однотипных, так и разных по своему устройству, а также как гражданских, так и военных по назначению.
Напомним, летом 2020 года стало известно, что к 2030 году в России должна появиться «Сфера» — многофункциональная группировка спутников, состоящая из более чем 600 космических аппаратов — анонсированная ещё в 2018 году. Проект, создающийся как российский конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, потребует 148 запусков ракет разных классов, которые позволят иметь в космосе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съёмки Земли (сейчас у России всего 164 спутника, из которых 92 имеют гражданское назначение).
Видео дня. Таксист высадил Водонаеву на дороге из-за маски
Популярная механика: последние новости
В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» Запатентована схема экстренного возвращения с Луны Запатентована схема экстренного возвращения с Луны С возрастом шимпанзе начали лучше ладить с друзьями С возрастом шимпанзе начали лучше ладить с друзьями
Комментарии
Наука и техника , Фонд перспективных исследований , OneWeb , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Назван сценарий свержения Лукашенко
Назван сценарий свержения Лукашенко
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение