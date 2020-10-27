Россия научится управлять тысячами спутников 

Новое программное обеспечение облегчит и упростит работу с группировками космических аппаратов.
Оптимизировать процесс управления множеством спутников позволит новый российский софт. Уже идёт разработка программы, которая даст возможность управлять сотнями и тысячами аппаратов одновременно.
Российский Фонд перспективных исследований в сотрудничестве со специалистами Московского физико-технического института начал работу над программным обеспечением для проектирования и управления многоспутниковыми космическими системами. Разработка уже прошла первые тесты.
"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Бориса Сатовского.
Ожидается, что готовое программное обеспечение будет представлено в 2022 году. Разработка должна помочь в управлении сразу сотнями или тысячами космических аппаратов как однотипных, так и разных по своему устройству, а также как гражданских, так и военных по назначению.
Напомним, летом 2020 года стало известно, что к 2030 году в России должна появиться «Сфера» — многофункциональная группировка спутников, состоящая из более чем 600 космических аппаратов — анонсированная ещё в 2018 году. Проект, создающийся как российский конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, потребует 148 запусков ракет разных классов, которые позволят иметь в космосе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съёмки Земли (сейчас у России всего 164 спутника, из которых 92 имеют гражданское назначение).