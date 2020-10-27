Россия научится управлять тысячами спутников 

Новое программное обеспечение облегчит и упростит работу с группировками космических аппаратов.

Оптимизировать процесс управления множеством спутников позволит новый российский софт. Уже идёт разработка программы, которая даст возможность управлять сотнями и тысячами аппаратов одновременно.

Российский Фонд перспективных исследований в сотрудничестве со специалистами Московского физико-технического института начал работу над программным обеспечением для проектирования и управления многоспутниковыми космическими системами. Разработка уже прошла первые тесты.

"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", — приводит РИА Новости слова заместителя руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Бориса Сатовского.

Ожидается, что готовое программное обеспечение будет представлено в 2022 году. Разработка должна помочь в управлении сразу сотнями или тысячами космических аппаратов как однотипных, так и разных по своему устройству, а также как гражданских, так и военных по назначению.