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Опубликован официальный обзор новых Xbox

Ferra.ru
2 часа назад
Microsoft опубликовала официальный обзор новых Xbox Series X и Series S. Продажи консолей начнутся уже 10 ноября.
Опубликован официальный обзор новых Xbox
Фото: MicrosoftMicrosoft
Ведущие ролика показали обе консоли. Первым делом они поговорили о домашней странице при включении Xbox. С неё можно быстро запустить игры, в которые пользователь недавно играл. Также на домашней странице появились динамические фоны.
Ведущие запустили Gears 5, чтобы продемонстрировать консоль в процессе (Xbox Series X). Игру оптимизировали специально под новую приставку, и она запустилась в разрешении 4K. «Фишка» в том, что консоль поддерживает запуск Gears 5 в многопользовательском режиме со 120 fps.
Также ведущие показали работу гайда, то есть меню, которое открывается прямо поверх игры. Ещё была продемонстрирована работа совершенно новой функции быстрого возобновления игры. Она позволяет продолжить игру ровно с того места, на котором игрок остановился. И это возможно сразу с несколькими играми в системе.
Помимо этого ведущие внимательно поговорили о геймпаде, мобильном приложении Xbox, подписке Xbox Game Pass и магазине Xbox.
Наука и техника,Microsoft,
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