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На невозможной планете нашли необычную атмосферу 

Lenta.ru 1 час назад
На невозможной планете нашли необычную атмосферу
Фото: Ethen Schmidt / University of Kansas