Ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире

Американские ученые заявили, что нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией может усугубиться зимой. Об этом сообщает издание Nature.
По информации специалистов, новая вспышка COVID-19 будет связана с рядом факторов.
Эксперты отметили, что в связи с наступлением холодов люди чаще будут находиться в помещениях с плохой вентиляцией.
Другим фактором является то, что холод и сухой воздух создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.
Ученые считают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.