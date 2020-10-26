Ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире

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Американские ученые заявили, что нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией может усугубиться зимой. Об этом сообщает издание Nature

По информации специалистов, новая вспышка COVID-19 будет связана с рядом факторов.

Эксперты отметили, что в связи с наступлением холодов люди чаще будут находиться в помещениях с плохой вентиляцией.

Другим фактором является то, что холод и сухой воздух создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

Ученые считают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.