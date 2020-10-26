Системное приложение под названием "Рулетка" для iPhone оказалось способно измерять рост человека, попавшего в прицел камеры. Активировать эту функцию можно только на новых iPhone 12, которые оснащены сканером LiDAR.

Чтобы воспользоваться измерителем роста, достаточно открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека, чтобы он целиком поместился в кадр. Спустя некоторое время над его головой появится отметка с указанием роста.

iPhone 12 Pro Allows You to Measure Someone’s Height Instantly Using LiDAR Scanner https://t.co/YBI3QxeWlv by @rsgnl pic.twitter.com/kSnZfooorg— MacRumors.com (@MacRumors) October 24, 2020