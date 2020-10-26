Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал 

Российская Газета 1 час назад
Системное приложение под названием "Рулетка" для iPhone оказалось способно измерять рост человека, попавшего в прицел камеры. Активировать эту функцию можно только на новых iPhone 12, которые оснащены сканером LiDAR.
Чтобы воспользоваться измерителем роста, достаточно открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека, чтобы он целиком поместился в кадр. Спустя некоторое время над его головой появится отметка с указанием роста.
В Apple изданию GizChina подтвердили информацию о функции измерения роста в приложении "Рулетка". Эта мобильная программа предназначена для определения размеров окружающих объектов — например, габаритов мебели, высоты стен в помещении и так далее.
Российская Газета: последние новости
В Словакии турист нашел 700-летний клад серебряных монет В Словакии турист нашел 700-летний клад серебряных монет Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей "Смените всё - кроме жены и детей". Как Ли Гон Хи полностью изменил Samsung "Смените всё - кроме жены и детей". Как Ли Гон Хи полностью изменил Samsung
Наука и техника , Видео , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Умер Успенский
Умер Успенский
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
05:26
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
Происшествия
Названо опасное последствие COVID для детей
05:58
Названо опасное последствие COVID для детей
Наука и техника
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
00:29
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение