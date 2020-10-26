В Крыму нашли череп бронзового века

Во время раскопок кургана у села Льговское антропологи Института археологии РАН обнаружили череп молодого мужчины со следами трепанации, датированный III тыс. лет до н. э. Эта распространенная в то время операция была проведена при жизни человека, вероятно в ритуальных или лечебных целях. Об этом сообщается в пресс-релизе института, поступившем в распоряжение редакции Indicator.Ru.

Фото: Институт археологии РАН Институт археологии РАН

Во время раскопок курган 2 у села Льговское в Восточном Крыму антропологи обнаружили 18 погребений разных периодов — от эпохи бронзы до скифского времени. В одном из захоронений ученые нашли останки молодого мужчины 20-29 лет, на своде черепа которого присутствовали следы хирургического вмешательства. Сохранившиеся участки позволили составить общее представление об этой операции.

«Трепанации у представителей эпох энеолита и различных периодов бронзы, происходящих с территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Нижнего Подонья, Северного Крыма известны: ранее здесь были обнаружены черепа с различными прижизненными трепанациями. Их значительная численность — более 15 случаев — указывает на бытование особых традиций, связанных с применением этой операции у населения региона. Новая трепанация поражает большими размерами и тонкостью работы — это пример удивительного искусства древнего мастера-хирурга, который с ювелирной точностью выскоблил каменным орудием довольно большой участок кости, оставив тончайшую, меньше миллиметра толщиной, костную пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды», — отметила одна из исследователей, доктор исторических наук Мария Добровольская.

Обширная трепанация симметричной ромбовидной формы находится в теменной и затылочных зонах и охватывает значительную область свода черепа. Она была сделана в технике выскабливания, при которой хирург, соскабливая костную ткань, мог получить тонкую костную пластинку с перфорацией в центре. Несмотря на высокую выживаемость после трепанации, вероятно, молодой человек умер в скором времени после операции — об этом свидетельствует отсутствие явных следов заживления.

Более подробные исследования черепа позволили выделить три типа следов, оставленных каменными инструментами. Многочисленные мелкие длинные линейные следы были оставлены каменным скобелем с ретушированным лезвием. Крупные глубокие линейные следы в виде параллельных борозд остались от каменного ножа с острым тонким лезвием. Последняя группа была оставлена толстым лезвием каменного резца: вероятно, эти следы предшествовали скоблению и связаны с первоначальной разметкой зоны трепанации.