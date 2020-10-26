Российские космонавты будут летать на Луну вчетвером 

Если американские астронавты высаживались на Луне максимум по трое, то "Роскосмос" намерен установить новый рекорд и отправить на Луну сразу четырёх космонавтов.

Госкорпорация "Роскосмос" в технических требованиях к российскому лунному взлётно-посадочному комплексу (ЛВПК) сформулировала необходимую "пассажировместимость" для экипажа, а также требуемую автономность ЛВПК на Луне. На спутник Земли российских космонавтов планируется доставлять новейшей российской ракетой-носителем сверхтяжёлого класса «Енисей». Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орёл» массой 20 тонн, лунного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27−32 тонны.

"На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса и разгонным блоком должен быть выпущен научно-технический отчёт по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из 4 человек и длительностью не менее 14 суток", — отмечает РИА Новости со ссылкой на документацию госкорпорации.

Напомним, ранее появилась информация, что для нового российского космического корабля «Орёл», который планируется использовать для доставки космонавтов к международной космической станции (МКС), предложено сделать шаттл «Корвет» для изучения поверхности Луны и доставки образцов грунта на МКС или «Орёл». «Корвет» сможет размещать на поверхности спутника Земли исследовательские капсулы с оборудованием для сейсмометрии, измерять температуру, радиацию и других параметры на Луне, отбирать образцы поверхности и самостоятельно доставлять их на орбитальную станцию, где шаттл будет пополнять запасы топлива и других расходных материалов для новых экспедиций на Луну. Работа шаттлов «Корвет», по замыслу авторов идеи, должна повысить эффективность изучения человеком спутника Земли.