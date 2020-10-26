Ещё
Далее:
Читайте также:
Наши научились снимать
Наши научились снимать Лучшее кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Российские космонавты будут летать на Луну вчетвером 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Российские космонавты будут летать на Луну вчетвером
Фото: Иван Вагнер/"Роскосмос"
Если американские астронавты высаживались на Луне максимум по трое, то "Роскосмос" намерен установить новый рекорд и отправить на Луну сразу четырёх космонавтов.
Госкорпорация "Роскосмос" в технических требованиях к российскому лунному взлётно-посадочному комплексу (ЛВПК) сформулировала необходимую "пассажировместимость" для экипажа, а также требуемую автономность ЛВПК на Луне. На спутник Земли российских космонавтов планируется доставлять новейшей российской ракетой-носителем сверхтяжёлого класса «Енисей». Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орёл» массой 20 тонн, лунного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27−32 тонны.

"На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса и разгонным блоком должен быть выпущен научно-технический отчёт по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из 4 человек и длительностью не менее 14 суток", — отмечает РИА Новости со ссылкой на документацию госкорпорации.

Напомним, ранее появилась информация, что для нового российского космического корабля «Орёл», который планируется использовать для доставки космонавтов к международной космической станции (МКС), предложено сделать шаттл «Корвет» для изучения поверхности Луны и доставки образцов грунта на МКС или «Орёл». «Корвет» сможет размещать на поверхности спутника Земли исследовательские капсулы с оборудованием для сейсмометрии, измерять температуру, радиацию и других параметры на Луне, отбирать образцы поверхности и самостоятельно доставлять их на орбитальную станцию, где шаттл будет пополнять запасы топлива и других расходных материалов для новых экспедиций на Луну. Работа шаттлов «Корвет», по замыслу авторов идеи, должна повысить эффективность изучения человеком спутника Земли.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Популярная механика: последние новости
В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» Генная терапия вернула слепым мышам зрение Генная терапия вернула слепым мышам зрение NASA заинтриговало новым открытием NASA заинтриговало новым открытием
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Умер Успенский
Умер Успенский
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
00:29
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
Происшествия
На Сахалине терпит бедствие сухогруз с экипажем
00:24
На Сахалине терпит бедствие сухогруз с экипажем
Происшествия
Главный враг: Байден счел РФ угрозой для США
00:55
Главный враг: Байден счел РФ угрозой для США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение