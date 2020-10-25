«Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с Плесецка 

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала вечером в воскресенье с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В воскресенье, 25 октября, в 22.08 «с пусковой установки четвертой площадки 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с навигационным космическим аппаратом „Глонасс-К“, — сказали в ведомстве, передает РИА „Новости“.
Это пятый пуск „Союза-2“ с Плесецка в 2020 году, предыдущий пуск „Союза-2“ с тремя спутниками связи „Гонец-М“ и 19 малыми космическими аппаратами был проведен 28 сентября.