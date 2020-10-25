В США уничтожили первое гнездо «шершней-убийц»

Энтомологи из Вашингтона, США , 23 октября подтвердили существование гнезда азиатских гигантских шершней, или «шершней-убийц». Спустя два дня они его уничтожили.

"Шершни-убийцы" вырабатывает высокотоксичный яд, который в редких случаях может убить человека.

Чтобы обнаружить гнездо, энтомологи из Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон в США поймали живых шершней и прикрепили к ним радиотрекеры. Спустя несколько часов шершни привели ученых к гнезду, расположенному в дереве на частной территории в округе Ватком.

Владелец собственности дал разрешение департаменту удалить гнездо. Энтомологи, облаченные в защитные костюмы, извлекли из гнезда всех шершней с помощью специального вакуумного прибора.

Азиатский гигантский шершень (Vespa mandarina) — самый крупный шершень в мире. Он может достигать более 5 сантиметров в длину. Пугающее прозвище он получил за крайне болезненные (и иногда летальные) укусы и «безжалостное» истребление медоносных пчел. Хотя насекомое может жить, питаясь только древесным соком, оно предпочитает поедать других насекомых. Считается, что одна группа шершней может за час уничтожить целый улей, состоящий из тысячи пчел.

На человека «шершни-убийцы» нападают не часто. Но их укусы могут оказаться фатальными, особенно для людей, страдающих аллергией. По разным оценкам, в Японии эти насекомые убивают около 50 человек в год.

Энтомологи из США опасались, что инвазивные виды (распространившиеся в результате деятельности человека) могут уничтожить хрупкую популяцию медоносных пчел и навредить людям.