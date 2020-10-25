Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
В США уничтожили первое гнездо «шершней-убийц»
Фото: Karla Salp/Washington Dept. of Agriculture via AP
Энтомологи из Вашингтона, США, 23 октября подтвердили существование гнезда азиатских гигантских шершней, или «шершней-убийц». Спустя два дня они его уничтожили.
"Шершни-убийцы" вырабатывает высокотоксичный яд, который в редких случаях может убить человека.
Чтобы обнаружить гнездо, энтомологи из Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон в США поймали живых шершней и прикрепили к ним радиотрекеры. Спустя несколько часов шершни привели ученых к гнезду, расположенному в дереве на частной территории в округе Ватком.
Владелец собственности дал разрешение департаменту удалить гнездо. Энтомологи, облаченные в защитные костюмы, извлекли из гнезда всех шершней с помощью специального вакуумного прибора.
Азиатский гигантский шершень (Vespa mandarina) — самый крупный шершень в мире. Он может достигать более 5 сантиметров в длину. Пугающее прозвище он получил за крайне болезненные (и иногда летальные) укусы и «безжалостное» истребление медоносных пчел. Хотя насекомое может жить, питаясь только древесным соком, оно предпочитает поедать других насекомых. Считается, что одна группа шершней может за час уничтожить целый улей, состоящий из тысячи пчел.
На человека «шершни-убийцы» нападают не часто. Но их укусы могут оказаться фатальными, особенно для людей, страдающих аллергией. По разным оценкам, в Японии эти насекомые убивают около 50 человек в год.
Энтомологи из США опасались, что инвазивные виды (распространившиеся в результате деятельности человека) могут уничтожить хрупкую популяцию медоносных пчел и навредить людям.
Популярная механика: последние новости
NASA заинтриговало новым открытием NASA заинтриговало новым открытием Вторую ступень "Ангары" испытали огнём Вторую ступень "Ангары" испытали огнём Создана одежда из панцирей крабов Создана одежда из панцирей крабов
Комментарии
Наука и техника , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Назван сценарий свержения Лукашенко
Назван сценарий свержения Лукашенко
«Его дом не был крепостью»: Шацкая рассказала о Петрове
«Его дом не был крепостью»: Шацкая рассказала о Петрове
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение