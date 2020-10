SpaceX осуществила запуск Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 15-й по счету группировкой в составе 60 микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при запусках спутника навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) в июне 2020 года и группировки микроспутников Starlink в сентябре того же года. Вскоре после старта она была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Спустя приблизительно час после запуска спутники были выведены на околоземную орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 13-я и 14-я партии спутников были запущены ранее в октябре.