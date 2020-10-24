Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

SpaceX осуществила запуск новой группировки спутников Starlink 

ТАСС 3 часа назад
SpaceX осуществила запуск Starlink
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 15-й по счету группировкой в составе 60 микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Первая ступень носителя ранее использовалась при запусках спутника навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) в июне 2020 года и группировки микроспутников Starlink в сентябре того же года. Вскоре после старта она была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Спустя приблизительно час после запуска спутники были выведены на околоземную орбиту.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 13-я и 14-я партии спутников были запущены ранее в октябре.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
ТАСС: последние новости
Роскосмос проверил на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара" Роскосмос проверил на земле работу двигателей легкой ракеты "Ангара" В Роскосмосе прокомментировали информацию о деле против инспектора на Восточном В Роскосмосе прокомментировали информацию о деле против инспектора на Восточном В Роскосмосе прокомментировали задержание директора КЦ "Восточный" В Роскосмосе прокомментировали задержание директора КЦ "Восточный"
Комментарии
Наука и техника , SpaceX , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Анна Семенович показала «голое» селфи
Анна Семенович показала «голое» селфи
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Европа начала подготовку к своему концу
Европа начала подготовку к своему концу
Видео
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
00:15
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
Армия
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
01:28
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
Общество
Смертность при COVID-19 ускорилась
05:17
Смертность при COVID-19 ускорилась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение