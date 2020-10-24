Google создаст виртуальную «стену» на границе

Технологии Google будут использоваться для отслеживания и распознавания людей на границе между США Мексикой . Можно сказать, что будет построена виртуальная «стена».

Google оказалась партнёром по реализации знаменитого проекта администрации Трампа. Летом она оплатила постройку виртуальной «стены» на границе подрядчику Anduril Industries. Сейчас стало известно, что технологии компании дополнят инструменты Google.

Специальные вышки наблюдения на границе будут отслеживать местность 24 часа в день, 365 дней в неделю. Это поможет распознавать людей или транспорт, которые будут приближаться к границе.

Сообщается, что будет использоваться набор облачных служб Google Cloud Platform. Правда, пока неясно, как именно. СМИ пишут, что это может быть мощная технология распознавания объектов на снимках.