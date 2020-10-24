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Оценена ремонтопригодность новых iPhone 12

Ferra.ru
4 часа назад
Специалисты из iFixit разобрали iPhone 12 и iPhone 12 Pro, подтвердили, что изнутри они почти одинаковые, и дали оценку ремонтопригодности устройств.
Оценена ремонтопригодность новых iPhone 12
Фото: ReutersReuters
Эксперты увидели, что оба смартфона оснащаются одинаковыми батареями. Что касается различий, то у iPhone 12 Pro есть телефото линза и датчик LiDAR. В остальном устройства аналогичны.
Специалисты iFixit дали айфонам оценку 6 из 10. Чем балл выше, тем легче ремонтировать смартфон. Такой же результат показал прошлогодний iPhone 11. Из «плюсов» эксперты отметили возможность легко заменить большинство важных компонентов. Также они рассказали, что улучшенная водозащита делает ремонт сложнее. Стеклянное покрытие корпуса специалисты раскритиковали, так как оно увеличивает вероятность повреждения от падения.
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