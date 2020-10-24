Samsung выпустит бюджетный смартфон

В базе данных Geekbench обнаружили новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02s. Похоже, это улучшенная версия стандартного Galaxy A02.

Судя по опубликованным данным , Samsung Galaxy A02s получит 3 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 10. В качестве аппаратной основы выступит процессор Qualcomm Snapdragon 450. В общем, для бюджетного смартфона подходит.

Модельный номер устройства SM-A025G. Похож на номер Galaxy A02 — SM-A025F. Стоит отметить, что новинка пока, похоже, находится в разработке.

К сожалению, больше ничего о Galaxy A02s неизвестно. Возможно, Samsung представит его в декабре. Напомним, что на некоторых рынках Galaxy A02 выйдет под именем Galaxy M02. То же самое может случиться с s-версией.