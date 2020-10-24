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«Роскосмос» на земле испытал «Ангару»

РИА Новостииещё 4
54 минуты назад
В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности 23 октября состоялись успешные огневые стендовые испытания второй ступени легкой ракеты «Ангара-1.2», сообщает«Роскосмос».
«Роскосмос» на земле испытал «Ангару»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно госкорпорации, в ходе наземных тестов была «проведена комплексная проверка всех систем второй ступени носителя и объективность заложенных конструкторско-технологических решений». По итогам проведенных работ планируется принять решение о продолжении летно-конструкторских испытаний изделия.
В октябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозинрассказал, что в ходе первого пуска российской тяжелой ракеты «Ангара-А5», состоявшегося 23 декабря 2014 года, на околоземную орбиту не была выведена нужная масса.
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в июле и декабре 2014 года). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.
Наука и техника,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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