«Роскосмос» на земле испытал «Ангару»

Согласно госкорпорации, в ходе наземных тестов была «проведена комплексная проверка всех систем второй ступени носителя и объективность заложенных конструкторско-технологических решений». По итогам проведенных работ планируется принять решение о продолжении летно-конструкторских испытаний изделия.