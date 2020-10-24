«Роскосмос» на земле испытал «Ангару»

Центр Хруничева
считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в июле и декабре 2014 года). В настоящее время долги Центра Хруничева
превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.