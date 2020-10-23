Владельцы iPhone 12 назвали его недостатки

Пользователи iPhone 12 раскритиковали устройства за незначительные отличия от флагманов предыдущего поколения. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей девайсов в сети.

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В частности, на форуме MacRumors первые реальные владельцы смартфонов Apple отметили, что им понравился редизайн серии. Например, пользователи назвали прямоугольную форму корпуса с прямыми углами наиболее комфортным форм-фактором для телефона. Благодаря этому нововведению аппарат более надежно держится в руке и почти не выскальзывает. Обновленные iPhone кажутся более легкими девайсами, чем были устройства линейки iPhone 11.

Один из посетителей Reddit отметил, что рад выбору iPhone 12 mini. Ему показалось, что благодаря плоским краям компактный телефон будет идеально лежать в ладони. Из недостатков пользователь отметил, что на металлических гранях флагманов остается много отпечатков пальцев. Ряд потребителей подчеркнули, что не заметили существенной разницы между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео.

Внимательные владельцы смартфонов сообщили, что не увидели апгрейда биометрического сенсора. По их словам, Face ID работает с такой же скоростью, что и в аппаратах предыдущего поколения. Зарядное устройство MagSafe, которое на презентации надежно крепилось к задней панели iPhone, в реальных условиях в ряде случаев оказалось не очень просто присоединить к смартфону.