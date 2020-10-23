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Россия планирует отправлять к Луне экипажи до четырех человек 

РИА Новости 1 час назад
Россия хочет отправлять к Луне экипажи до 4 человек
Фото: Роскосмос/Иван Вагнер
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), который будет отправлять к Луне сверхтяжелая ракета, сможет доставлять к естественному спутнику Земли экипажи из четырех человек, следует из материалов "Роскосмоса", опубликованных на сайте госзакупок.

"На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком должен быть выпущен НТО (научно-технический отчет — ред.) по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из 4 человек и длительностью не менее 14 суток", — говорится в документе.

Ранее из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следовало, что на разработку технического проекта ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" планируется потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах.
В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме "Восточный".
Источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказывал, что цена программы создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне 1-1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
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Наука и техника , Юрий Борисов , Владимир Путин , Роскосмос , РИА Новости
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