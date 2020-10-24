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На МКС продолжается утечка воздуха 

Lenta.ru и ещё 4 32 минуты назад
В российском модуле на МКС произошла утечка
Фото: Газета.Ru
Экипаж МКС отчитался, что утечка воздуха в российском модуле "Звезда" продолжается, несмотря на заклейку трещины скотчем. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.
В ночь на субботу экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", из которой вытекает воздух, чтобы проконтролировать давление.
Утром космонавт Сергей Рыжиков доложил, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. То есть скорость утечки достигает около 4 миллиметров в час.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
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