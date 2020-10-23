Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Некоторые крылатые динозавры не умели летать 

Популярная механика и ещё 2 49 минут назад
Некоторые крылатые динозавры не умели летать
Фото: Популярная механика
Как оказалось, два вида крылатых динозавров-тероподов (Yi qi и Ambopteryx longibrachium) вымерли всего за несколько миллионов лет, так как они не умели летать. Исследователи пришли к выводу, что эти животные были «провалившимся экспериментом эволюции».
Палеонтологи в шутку назвали этих динозавров «бэтменами», так как их крылья совсем не помогали им летать.
Yi qi и Ambopteryx longibrachium весили меньше килограмма и жили около 155 миллионов лет назад. Они являются необычными представителями динозавров-тероподов, то есть предками птиц. Большинство тероподов были наземными хищниками, но Yi и Ambopteryx жили на деревьях, питались насекомыми, семенами и растениями.
Останки этих двух видов были найдены с разницей в 4 года. Когда в прошлом году китайские палеонтологи обнаружили Ambopteryx, они предположили, что динозавры с такими крыльями были достаточно широко распространены в конце юрского периода. Однако позже ученые задумались о том, почему же у современных птиц есть перья, а у найденных видов крылья были кожистые, словно у летучей мыши.
Заинтересовавшись тем, как эти животные летали, палеонтологи из Университета Маунт Марти и Гонконгского университета просканировали окаменелости методом лазерной спектроскопии, чтобы понять устройство мышц и костей этих животных. А затем с помощью математических моделей ученые узнали, как передвигались Yi и Ambopteryx. Как оказалось, летать этим животным было крайне сложно и они могли лишь планировать между деревьями.
Такая особенность динозавров загнала эти виды в «эволюционный тупик». Они могли планировать между деревьями, но так и не научились взлетать и летать. Ученые отмечают, что этого было недостаточно чтобы конкурировать с другими видами: внизу господствовали крупные динозавры, а в небо уже начали подниматься первые птицы.

«Наши расчеты показывают, что эти причудливые динозавры по структуре их крыльев были совершенно не похожи на современных им примитивных птиц. Мы предполагаем, что эти динозавры были уникальным, но провалившимся экспериментом эволюции в области освоения полета», — говорят авторы работы.

Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Популярная механика: последние новости
В величайшем вымирании в истории Земли обвинили CO2 В величайшем вымирании в истории Земли обвинили CO2 У человека обнаружен новый орган У человека обнаружен новый орган Ученые РФ создали «химический мозг» Ученые РФ создали «химический мозг»
Комментарии
Наука и техника , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение