Некоторые крылатые динозавры не умели летать 

Как оказалось, два вида крылатых динозавров-тероподов (Yi qi и Ambopteryx longibrachium) вымерли всего за несколько миллионов лет, так как они не умели летать. Исследователи пришли к выводу, что эти животные были «провалившимся экспериментом эволюции».

Палеонтологи в шутку назвали этих динозавров «бэтменами», так как их крылья совсем не помогали им летать.

Yi qi и Ambopteryx longibrachium весили меньше килограмма и жили около 155 миллионов лет назад. Они являются необычными представителями динозавров-тероподов, то есть предками птиц. Большинство тероподов были наземными хищниками, но Yi и Ambopteryx жили на деревьях, питались насекомыми, семенами и растениями.

Останки этих двух видов были найдены с разницей в 4 года. Когда в прошлом году китайские палеонтологи обнаружили Ambopteryx, они предположили, что динозавры с такими крыльями были достаточно широко распространены в конце юрского периода. Однако позже ученые задумались о том, почему же у современных птиц есть перья, а у найденных видов крылья были кожистые, словно у летучей мыши.

Заинтересовавшись тем, как эти животные летали, палеонтологи из Университета Маунт Марти и Гонконгского университета просканировали окаменелости методом лазерной спектроскопии, чтобы понять устройство мышц и костей этих животных. А затем с помощью математических моделей ученые узнали, как передвигались Yi и Ambopteryx. Как оказалось, летать этим животным было крайне сложно и они могли лишь планировать между деревьями.

Такая особенность динозавров загнала эти виды в «эволюционный тупик». Они могли планировать между деревьями, но так и не научились взлетать и летать. Ученые отмечают, что этого было недостаточно чтобы конкурировать с другими видами: внизу господствовали крупные динозавры, а в небо уже начали подниматься первые птицы.