Некоторые крылатые динозавры не умели летать 

Как оказалось, два вида крылатых динозавров-тероподов (Yi qi и Ambopteryx longibrachium) вымерли всего за несколько миллионов лет, так как они не умели летать. Исследователи пришли к выводу, что эти животные были «провалившимся экспериментом эволюции».
Палеонтологи в шутку назвали этих динозавров «бэтменами», так как их крылья совсем не помогали им летать.
Yi qi и Ambopteryx longibrachium весили меньше килограмма и жили около 155 миллионов лет назад. Они являются необычными представителями динозавров-тероподов, то есть предками птиц. Большинство тероподов были наземными хищниками, но Yi и Ambopteryx жили на деревьях, питались насекомыми, семенами и растениями.
Останки этих двух видов были найдены с разницей в 4 года. Когда в прошлом году китайские палеонтологи обнаружили Ambopteryx, они предположили, что динозавры с такими крыльями были достаточно широко распространены в конце юрского периода. Однако позже ученые задумались о том, почему же у современных птиц есть перья, а у найденных видов крылья были кожистые, словно у летучей мыши.
Заинтересовавшись тем, как эти животные летали, палеонтологи из Университета Маунт Марти и Гонконгского университета просканировали окаменелости методом лазерной спектроскопии, чтобы понять устройство мышц и костей этих животных. А затем с помощью математических моделей ученые узнали, как передвигались Yi и Ambopteryx. Как оказалось, летать этим животным было крайне сложно и они могли лишь планировать между деревьями.
Такая особенность динозавров загнала эти виды в «эволюционный тупик». Они могли планировать между деревьями, но так и не научились взлетать и летать. Ученые отмечают, что этого было недостаточно чтобы конкурировать с другими видами: внизу господствовали крупные динозавры, а в небо уже начали подниматься первые птицы.
«Наши расчеты показывают, что эти причудливые динозавры по структуре их крыльев были совершенно не похожи на современных им примитивных птиц. Мы предполагаем, что эти динозавры были уникальным, но провалившимся экспериментом эволюции в области освоения полета», — говорят авторы работы.