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Франция отказалась поставлять России вакуумные лампы 

Lenta.ru 42 минуты назад
Франция отказала России в поставке ламп
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Французская компания отказалась поставлять России спутниковые комплектующие, передает РИА Новости заявление управляющего директора по науке и технологиям, председателя научно-технического совета «Ростеха»Юрия Коптева.
По его словам, зарубежная фирма, поставлявшая «Роскосмосу» вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок пару месяцев назад.
Согласно агентству, в настоящее время выпуск данных устройств начат одной из компаний «Ростеха».
В апреле 2018 года гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы»Николай Тестоедовзаявил, что космические аппараты российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
Тогда же агентство, ссылаясь на источник, сообщило, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов.
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Наука и техника , Юрий Коптев , ИСС им. академика Решетнева , Ростех , Роскосмос , РИА Новости , Франция
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