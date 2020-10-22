Франция отказала России в поставке ламп

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По его словам, зарубежная фирма, поставлявшая «Роскосмосу» вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок пару месяцев назад.

Согласно агентству, в настоящее время выпуск данных устройств начат одной из компаний «Ростеха».